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У украинцев на руках тонны взрывчатки и десятки тысяч автоматов и пистолетов – Матиос
Каждый ветеран войны на Донбассе якобы привез с фронта оружие или боеприпасы, считает военный прокурор
Украинские, воевавшие на Донбассе, имеют на руках тысячи единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасов, в том числе и взрывчатка.
Об этом рассказал в эфире телеканала "112 Украина" главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Он считает, что каждый ветеран войны на Донбассе якобы привез с фронта оружие или боеприпасы.
"Каждый, кто приехал с войны, привез с собой оружие в той или иной степени. Мы взяли статистику и запросили информацию во всех правоохранительных структурах о количестве потерянного при тех или иных обстоятельствах оружия. Десятки тысяч. Это не гладкоствольное охотничье оружие. Десятки тонн взрывчатки, сотни мин, тысячи гранат, десятки тысяч автоматов и пистолетов, миллиард патронов в государстве неучтенных, тех, что изъяли", – сказал Матиос.
Отметим, что из-за того, что у украинцев оказалось на руках оружие и боеприпасы, за последние годы все чаще в сводках полиции можно услышать о применении гражданскими оружия, о взрывах гранат, о выявленных схронах.
В то же время в Украине муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" ранее рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.
Также мы писали, что в Украине есть определенные категории населения, у которых есть право на травматическое оружие. Так, например, ежегодно около 500 человек становятся законными владельцами оружия только через награждение.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, оружие, взрывчатка
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