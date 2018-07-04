У украинцев на руках тонны взрывчатки и десятки тысяч автоматов и пистолетов – Матиос

Каждый ветеран войны на Донбассе якобы привез с фронта оружие или боеприпасы, считает военный прокурор

Украинские, воевавшие на Донбассе, имеют на руках тысячи единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасов, в том числе и взрывчатка.

Об этом рассказал в эфире телеканала "112 Украина" главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он считает, что каждый ветеран войны на Донбассе якобы привез с фронта оружие или боеприпасы.

"Каждый, кто приехал с войны, привез с собой оружие в той или иной степени. Мы взяли статистику и запросили информацию во всех правоохранительных структурах о количестве потерянного при тех или иных обстоятельствах оружия. Десятки тысяч. Это не гладкоствольное охотничье оружие. Десятки тонн взрывчатки, сотни мин, тысячи гранат, десятки тысяч автоматов и пистолетов, миллиард патронов в государстве неучтенных, тех, что изъяли", – сказал Матиос.

Отметим, что из-за того, что у украинцев оказалось на руках оружие и боеприпасы, за последние годы все чаще в сводках полиции можно услышать о применении гражданскими оружия, о взрывах гранат, о выявленных схронах.

В то же время в Украине муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" ранее рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

Также мы писали, что в Украине есть определенные категории населения, у которых есть право на травматическое оружие. Так, например, ежегодно около 500 человек становятся законными владельцами оружия только через награждение.