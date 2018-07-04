- Ивана Купала 2018: дата, обряды и традиции17:42
- Украина разорит «Газпром» по всему миру: готовится новое громкое дело17:21
- Как получить субсидию в Украине, если работаешь за границей17:03
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- В Украине массово закрываются ТЦ16:36
- Железнодорожники восстановили движение поездов в Одесской области15:55
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- "Не могу это терпеть": Гройсман пригрозил бросить ВСУ на борьбу с контрабандистами15:10
- В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки14:50
- Украинцы могут остаться без виз в ЕС из-за налоговой14:38
Украина разорит «Газпром» по всему миру: готовится новое громкое дело
Министерство юстиции Украины стремится взыскать с российского газового монополиста «Газпрома» штраф в размере 172 миллиарда гривен в Нидерландах и Великобритании
Для этого в ведомстве намерены найти специального советника для анализа возможности взыскания долга, отмечается в пояснительной записке к постановлению Правительства.
Как сообщают в министерстве, на территории Украины с «Газпрома» можно взыскать только 72 миллиона гривен. Это акции дочернего предприятия российского газового монополиста «Газтранзит».
К тому же, с первого раза продать акции «Газтранзита» в Украине не получилось. Их стоимость уже снизили на 25% для второго аукциона.
Стоит отметить, что в января 2016 года Антимонопольный комитет наложил на «Газпром» штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине в размере почти 86 млрд грн.
Так как штраф не был выплачен, то через год сумма его удвоилось из-за пени. Теперь из «Газпрома» необходимо взыскать в бюджет Украины 171 млрд 931,8 млн грн.
Теперь же правительство планирует арестовать доступные активы. Это имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИЙГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».
Следует отметить, что «Газпром» проиграл апелляцию на арест его имущества в Украине по антимонопольному делу.
Напомним, арест активов российского «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража является крайне важным шагом для Украины, который может иметь непосредственное влияние на функционирование «Северного потока». Об этом в эксклюзивном комментарии Politeka заявил политолог, эксперт Центра общественных отношений Евгений Магда.
«Арест активов «Газпрома» — это хороший шаг со стороны Украины, так как уже давно пора начинать действовать наступательно, а не только оборонно», — заявил Магда, отметив при этом, что вряд ли этот арест активов может сказаться на работе «Северного потока».
«Я не думаю, что это приведет к потере «Газпромом» контроля над «Северным потоком», но тем не менее, это хорошее начало», — сказал эксперт, отметив, что ситуация может надолго зависнуть в воздухе.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Интерфакс-Украина
Теги: Украина, Донбасс, Газпром, газ
- С 5 по 10 января произойдёт подтверждение сниженной цены газа в 268,5 долларов
- Рассчитавшись за газ, ждем снижения цен
- Украина настаивает на законности реэкспорта российского газа из Европы
- Задолженность по заработной плате в Украине продолжает увеличиваться, Донецкая область - в лидерах
- Президент обругал министра, обручил три пары,а также задумал связать дорогой Донецк и Луганск
- Италия дала добро на строительство газопровода в обход Украины
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки14:50
- Украина передала в Международный уголовный суд список иностранцев, воевавших за «ЛДНР»12:20
- У Водяного прогремели взрывы. Наибольшая активность в ООС у Мариуполя12:05
- В зоне ООС боевики 17 раз нарушили перемирие11:28
- Главарь «ДНР» Захарченко назначил очередного «министра»09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июля09:25
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: боевики значительно сократили количество обстрелов22:09
- В «ДНР» у Захарченко планируют изменить график работы общественного транспорта21:40
- Ивана Купала 2018: дата, обряды и традиции17:42
- Украина разорит «Газпром» по всему миру: готовится новое громкое дело17:21
- Как получить субсидию в Украине, если работаешь за границей17:03
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- В Украине массово закрываются ТЦ16:36
- Летающий дракон: в Японии разработали уникального робота16:15
- Железнодорожники восстановили движение поездов в Одесской области15:55
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- "Не могу это терпеть": Гройсман пригрозил бросить ВСУ на борьбу с контрабандистами15:10
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- Продукты, вызывающие резкую усталость14:00
- Организм не справится: украинцев предупредили о смертельной опасности курятины09:52
- Медики рассказали родителям, как определить аутизм у ребенка09:20
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы18:42
- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Выяснилось, что большинство людей неправильно моют руки при готовке мяса14:33
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: Россия повышает ставки, а Украина получает свою выгоду13:46
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе13:28
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе