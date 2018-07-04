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Українців масово позбавляють субсидій: стало відомо, як повернути пільги
Після підвищення тарифів в Україні в опалювальний сезон кожна друга сім’я отримувала допомогу на оплату комуналки. Однак проблема не тільки в невисоких зарплатах, але і несумлінних роботодавців, які платять зарплати в конверті.
В результаті виявилося, що навіть забезпечені сім’ї оформили собі комунальні знижки.
Як показала перевірка Мінсоцполітики, багато “малозабезпечені сім’ї” витрачають десятки тисяч гривень на гаджети, техніку і нові автомобілі. При цьому за комуналку не платять.
Як заявила на своєму брифінгу начальник відділу пільг та соціальних допомог Львівської міськради Леся Дронь, близько 73% сімей, які раніше отримували субсидії, втратили право на автоматичне продовження знижки. Більш тільки, 40-60%, за новим законом, втратили право на знижку.
В одному з територіальних органів соцзахисту повідомили, що заново подавати заяву і декларацію повинні переселенці, власники житла, в якому не всі члени сім’ї зареєстровані за адресою проживання, і ті, хто знімає житло, сім’ї, члени якої не проживають за місцем реєстрації.
Водночас без рішення комісії субсидія не призначається: якщо площа квартири від 120 кв.м або будинку – від 200 кв. м, купили машину, яка не старше 5 років, в сім’ї є безробітний дорослий, який не платить єдині соціальний внесок, сім’я два місяці не платила за комуналку або витратила за раз від 50 тис. грн.
Якщо ж вам субсидію не дали, але сім’я дійсно потребує пільг на комуналку, остаточне рішення приймає спеціальна комісія. Тепер всі, хто не підійшов під вимоги, можуть “запросити” соціального інспектора для дослідження матеріально-побутових умов життя.
За підсумками візиту чиновник складе відповідний акт – чи потрібна конкретній сім’ї допомогу, чи ні.
Наприклад, якщо сім’я з двухпенсіонеров живуть у великій квартирі або будинку, вони можуть написати заяву в місцеві органи соцзахисту. У холодильники, як пояснили у відомстві, “ревізори” не заглядатимуть, але звернуть увагу на дорогу техніку, хороший ремонт і припаркований біля будинку авто.
Якщо ж субсидію не оформили навіть після візиту ревізорів, сім’я має право отримати інший вид допомоги. Наприклад, пенсіонери, які мають статус “дітей війни”, мають право на комунальну знижку без субсидії в розмірі 25%.
Варто відзначити, що і без будь-яких знижок витрати на комуналку можна скоротити в два рази: якщо замість звичайних лампочок використовувати енергоефективні.
Ще один варіант економії електроенергії – двозонний лічильники. У нічний період часу (від 23 і до 7 ранку) вони вважають за тарифом в два рази нижче чинного. Експерти радять встановлювати такі прилади обліку сім’ям, у яких “намотує” електроенергії в місяць більше 300 кВт*год.
Джерело: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, льгота, субсидия
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