В Украине утвердили новый календарь прививок

По рекомендациям ВОЗ в Украине обновили Национальный календарь профилактических прививок.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщает: «В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок — в соответствии с рекомендациями ВОЗ и международной практикой. Изменения уже вступили в силу, поэтому если планируете вакцинацию ребенка — обязательно ознакомьтесь».

По словам Супрун, детей от туберкулеза (БЦЖ) будут прививать 1 раз — на 3−5 сутки жизни, при этом ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

В то же время, вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. Супрун отметила, что прививки будут делать многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней — гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

Она добавила: «Это поможет уменьшить количество визитов на вакцинацию, сохранить больше времени для врачей и родителей, а также уменьшить уровень стресса мам, пап и детей, ведь даже безболезненные уколы не всегда даются легко».

И.о. министра здравоохранения уточнила, что вакцины от 10 опасных болезней — гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство и развозит в регионы Украины.

По ее словам, все вакцины качественные, эффективные и безопасные, преквалифицированные ВОЗ.