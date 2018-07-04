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В Украине ужесточат наказание за пьяные ДТП
Депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект №7064, который существенно ужесточает наказание для нетрезвых водителя, совершивших смертельное ДТП.
За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов, передает НВ.
Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса отдельной статьей 286-1, которая должна регулировать наказания за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Нарушителей предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением водительских прав на 10 лет.
Если несмотря на запрет человек сел за руль, его могут посадить на срок пяти лет с лишением права водить пожизненно.
Сейчас статья 286 УК не предусматривает отдельного наказания за нетрезвое вождение.
Самое тяжелое наказание для водителей, из-за действий которых пострадал или погиб один человек, сейчас заключается в ограничении свободы на срок до трех лет с возможностью лишения прав.
Водителей, которые сбили нескольких человек, сейчас могут осудить к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением прав или без.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, наказание, ДТП, пьяный
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