В Украине вступили в силу законы о налоговых и таможенных льготах на период ООС

04.07.2018 13:00

В Украине вступили в силу законы № 2463-VIII и № 2464-VIII о продлении действия налоговых и таможенных льгот на период Операции объединенных сил. Вчера документы опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины", передает 112-Украина.

Изменения в Налоговый кодекс предусматривают продление льгот по уплате военного сбора и НДС на период ООС. Также на время проведения Операции объединенных сил освобождаются под уплаты НДС при ввозе с Украины и поставке на территорию государства товары оборонного назначения, в частности каски, подшлемники, бронежилеты, беспилотники, бинокли, парашюты и прочее.

Парламент принял этот закон в июне этого года 229 голосами народных депутатов.

В Таможенном кодексе предусмотрели освобождение от налогообложения ввозной пошлиной специальные средства индивидуальной защиты, нитки и ткани для изготовления бронежилетов.

Также льготы распространяются на лекарства и медицинские изделия для пострадавших участников ООС. Разовые разрешения на ввоз таких товаров в Украину предоставляются по упрощенному порядку, утвержденному правительством. Кроме того, Кабмин определяет, сколько таких лекарств и медизделий можно ввезти на территорию Украины.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации. Однако, по рекомендации профильного комитета, внесенные изменения будут применяться с 1 мая 2018 года.

Источник: https://from-ua.com