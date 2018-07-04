Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине вступили в силу законы о налоговых и таможенных льготах на период ООС

04.07.2018 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине вступили в силу законы о налоговых и таможенных льготах на период ООС

В Украине вступили в силу законы № 2463-VIII и № 2464-VIII о продлении действия налоговых и таможенных льгот на период Операции объединенных сил. Вчера документы опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины", передает 112-Украина.

Изменения в Налоговый кодекс предусматривают продление льгот по уплате военного сбора и НДС на период ООС. Также на время проведения Операции объединенных сил освобождаются под уплаты НДС при ввозе с Украины и поставке на территорию государства товары оборонного назначения, в частности каски, подшлемники, бронежилеты, беспилотники, бинокли, парашюты и прочее.

Парламент принял этот закон в июне этого года 229 голосами народных депутатов.

В Таможенном кодексе предусмотрели освобождение от налогообложения ввозной пошлиной специальные средства индивидуальной защиты, нитки и ткани для изготовления бронежилетов.

Также льготы распространяются на лекарства и медицинские изделия для пострадавших участников ООС. Разовые разрешения на ввоз таких товаров в Украину предоставляются по упрощенному порядку, утвержденному правительством. Кроме того, Кабмин определяет, сколько таких лекарств и медизделий можно ввезти на территорию Украины.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации. Однако, по рекомендации профильного комитета, внесенные изменения будут применяться с 1 мая 2018 года.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, таможня, налоги, льготы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх