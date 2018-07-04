Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение

04.07.2018 09:05

Во время проведения встречи между президентами США и Российской Федерации вопрос украинских Крыма и Донбасса может обрести неожиданной формы

Об этом заявил американский политолог Ариэль Коэн.

«Трамп не может отдать Крым России, потому что он ему не принадлежит, однако президент США может предложить России пойти по Балтийскому сценарию, когда США не признавали оккупацию Латвии, Литвы, Эстонии Советским Союзом, но и ничего не делали для их освобождения. В обмен на это от РФ потребуют полного вывода российских войск с Донбасса и восстановление территориальной целостности Украины», — отметил он.

По словам Коэна, взамен на это Российская Федерация может потребовать отмены американских санкций. Однако и здесь у Трампа будет преимущество.

«Администрация Трампа также может потребовать от Кремля больше не использовать военную силу для изменения границ на постсоветском пространстве», — подчеркнул он.

Напомним, появились детали предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным. В частности сообщается, что Трамп намерен встретиться в Хельсинки с Путиным в формате тет-а-тет перед переговорами в расширенном формате.

Во время этой встречи в зале будут находиться кроме лидеров только переводчики.

Отмечается, что аналогичную тактику Трамп избрал на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. А во время первой встречи американского лидера и Путина на саммите G20 в Гамбурге президента США сопровождал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон вместе с переводчиком.

Как писала Politeka, украинцам не стоит ожидать каких «смягчения» американо-российских отношениях в результате встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Давайте вспомним, каким образом произошла встреча Трампа с Ким Чен Ыном. Сколько было заявлений, и в результате ничего не произошло, никаких радикальных действий не оказалось. Я уверен, что так будет и с позицией РФ», — отметил он.

По словам Туки, на данный момент в США «нет сил, которые были бы на это настроены».

«Нет ни в Республиканской партии, ни тем более у оппонентов, которые были бы настроены на смягчение отношения или улучшения отношений между США и РФ», — подчеркнул он.