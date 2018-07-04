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Железнодорожники восстановили движение поездов в Одесской области

04.07.2018 15:55
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Железнодорожники восстановили движение поездов в Одесской области

Работники «Укрзализныци» завершили работы по восстановлению железнодорожного полотна на перегоне Ивановка — Веселый Кут в Одесской области, поврежденного из-за крушения грузового поезда. Первые составы уже начали движение по восстановленным путям, сообщил в своем сюжете телеканал ТСН.

Чтобы ликвидировать последствия аварии, ремонтные бригады вынуждены были работать всю ночь. В общей сложности восстанавливать пришлось около 100 метров железнодорожных путей. Инцидент стал причиной задержки движения поездов на срок от 3 до 8 часов. Вероятные причины происшествия – изношенность колеи или техническая неисправность вагонов. В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов заявляют о том, что к крушению поезда привела ошибка машиниста, который превысил разрешенную на данном участке скорость. В момент крушения жертв удалось избежать.

Ранее сообщалось о том, что в Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения. В результате аварии 12 вагонов опрокинулись, еще у 12 была оторвана ходовая часть.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Укрзализниця, железная дорога, Одесская область
 
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