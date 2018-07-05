Последние новости раздела
- Озвучена печальная статистика самоубийств военных на Донбассе11:12
- ВСУ перебросили большое количество тяжелого вооружения к побережью Азовского моря07:49
- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Второе массовое отравление произошло на Киевщине: пострадали 17 детей21:00
- Порошенко подписал судьбоносный валютный закон: к чему готовиться украинцам20:25
- Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности в Украине20:05
- Комитет Рады одобрил законопроект по блокировке сайтов: что это значит19:35
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- Туреччина готова передати Україні зброю18:14
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
Озвучена печальная статистика самоубийств военных на Донбассе
05.07.2018 11:12
За четыре года с начала борьбы с агрессией России на Донбассе Украина понесла 14 тысяч небоевых потерь, из которых сотни человек покончили с собой.
Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассказал Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает apostrophe.ua.
Отмечается, что с 2014 по 2018 год не в результате боевых действий было потеряно почти 11,5 тысяч человек, в то время как безвозвратные потери оцениваются на уровне в 2659 человек.
"Это почти 14 000 человек погибли или ранены не вследствие боевых действий. Из них 586 на сегодня - суициды", - подчеркнул Матиос.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, статистика, прокуратура, самоубийство, Верховная Рада, ранения, потери, ВСУ
Читайте также:
- За сутки российско-оккупационные войска 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: три воина ВСУ ранены
- Волонтер предлагает спрашивать у россиян на границе: "Воюют ли россияне на Донбассе? Кто развязал войну на Донбассе?"
- Министр рассказал, кому выгодна торговая блокада Донбасса
- В ВР пояснили, почему в Украине нужно ввести наказание за отрицание российской агрессии
- Личный состав ВСУ несет невосполнимые потери на Донбассе: за сутки убиты 3 воинов, трое были ранены
- Российский суд признал песню украинской рок-группы экстремистской
- У Захарченко центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов10:51
- Сутки в ООС: 19 обстрелов, четверо раненых10:28
- Боевики «ЛДНР» запрещают медработникам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ10:05
- Гибридная армия РФ наносит мощный удары из 120-мм минометов и БМП по защитникам Талаковки и Крымского09:47
- Травля людей: Что на самом деле происходит по ту сторону баррикад - «ДНР»09:24
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта: четверо бойцов ВСУ были ранены09:06
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июля08:45
- Туристов озадачило появление боевого вертолета на пляже под Мариуполем. ВИДЕО08:37
- На оккупированных территориях Донетчины не воспринимают заявлений роспропагандистов07:58
- ВСУ перебросили большое количество тяжелого вооружения к побережью Азовского моря07:49
- Озвучена печальная статистика самоубийств военных на Донбассе11:12
- У Захарченко центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов10:51
- Сутки в ООС: 19 обстрелов, четверо раненых10:28
- Боевики «ЛДНР» запрещают медработникам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ10:05
- Гибридная армия РФ наносит мощный удары из 120-мм минометов и БМП по защитникам Талаковки и Крымского09:47
- Травля людей: Что на самом деле происходит по ту сторону баррикад - «ДНР»09:24
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта: четверо бойцов ВСУ были ранены09:06
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июля08:45
- Туристов озадачило появление боевого вертолета на пляже под Мариуполем. ВИДЕО08:37
- На оккупированных территориях Донетчины не воспринимают заявлений роспропагандистов07:58
- Почему каждому нужно иметь друга Овна: 10 неоспоримых причин22:38
- Сонце покращить здоров'я мозку22:10
- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатия21:15
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- Продукты, вызывающие резкую усталость14:00
- Организм не справится: украинцев предупредили о смертельной опасности курятины09:52
- Медики рассказали родителям, как определить аутизм у ребенка09:20
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы
- Спецоперация ВСУ на Донбассе: силы ООС заняли новые высоты - боевики отрезаны новыми опорными пунктами
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 400 человек
- «Не могут бросить»: в «ДНР» объяснили, почему Россия не признала ОРДЛО