Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине

05.07.2018 11:30

Президент России Владимир Путин не собирается идти на уступки в вопросах Донбасса, пока в Украине не появится более сговорчивая, ориентированная на Россию власть, и именно по этой причине он обостряет ситуации в Азовском море.

Об этом сообщил главный аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс, передает "Диалог.UA".

Премьер Польши рассказал, зачем Путин влез в Украину и какие у него планы. Лауринавичюс заявил, что дестабилизация в Украине будет продолжаться до 2019 года, когда пройдут выборы президента, и в случае если к власти придут более пророссийски настроенные силы, то Путин станет более сговорчив в вопросах Донбасса. Если же у власти останутся эти же люди или подобные этим, то Путин станет разрабатывать совершенно другую тактику в отношении Украины.

Лауринавичюс рассказал, что политическая и экономическая нестабильность Украины очень выгодна российскому президенту, по этой причине он продолжает поддерживать сепаратистов на Востоке и давит в Азовском море. По его словам, Путин будет спонсировать все силы, которые направлены против действующей украинской власти и готовы ее сместить.