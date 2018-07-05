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Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине
Президент России Владимир Путин не собирается идти на уступки в вопросах Донбасса, пока в Украине не появится более сговорчивая, ориентированная на Россию власть, и именно по этой причине он обостряет ситуации в Азовском море.
Об этом сообщил главный аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс, передает "Диалог.UA".
Премьер Польши рассказал, зачем Путин влез в Украину и какие у него планы. Лауринавичюс заявил, что дестабилизация в Украине будет продолжаться до 2019 года, когда пройдут выборы президента, и в случае если к власти придут более пророссийски настроенные силы, то Путин станет более сговорчив в вопросах Донбасса. Если же у власти останутся эти же люди или подобные этим, то Путин станет разрабатывать совершенно другую тактику в отношении Украины.
Лауринавичюс рассказал, что политическая и экономическая нестабильность Украины очень выгодна российскому президенту, по этой причине он продолжает поддерживать сепаратистов на Востоке и давит в Азовском море. По его словам, Путин будет спонсировать все силы, которые направлены против действующей украинской власти и готовы ее сместить.
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, Путин, Польша, Азовское море, дестабилизация
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- Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине11:30
- Озвучена печальная статистика самоубийств военных на Донбассе11:12
- У Захарченко центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов10:51
- Сутки в ООС: 19 обстрелов, четверо раненых10:28
- Боевики «ЛДНР» запрещают медработникам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ10:05
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