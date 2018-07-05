Возле Никополя попал в ДТП военный грузовик, есть погибшие

05.07.2018 12:51

Вчера в Запорожской области, по дороге на Никополь опрокинулся военный грузовик, в результате чего погиб водитель и пострадал пассажир.

По данным полиции, водитель грузовика МАЗ с военными из в/ч А0709 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где съехал в кювет и опрокинулся, передает donpress.com.

Отмечается, что в ДТП погиб водитель в звании старшего сержанта, другой военный — прапорщик — получил травмы.

Сейчас на месте работали медики, полиция и бойцы ГСЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.