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Возле Никополя попал в ДТП военный грузовик, есть погибшие
05.07.2018 12:51
Вчера в Запорожской области, по дороге на Никополь опрокинулся военный грузовик, в результате чего погиб водитель и пострадал пассажир.
По данным полиции, водитель грузовика МАЗ с военными из в/ч А0709 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где съехал в кювет и опрокинулся, передает donpress.com.
Отмечается, что в ДТП погиб водитель в звании старшего сержанта, другой военный — прапорщик — получил травмы.
Сейчас на месте работали медики, полиция и бойцы ГСЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Теги: Донбасс, Никополь, погибший, авария, полиция, грузовик, Запорожская область, ДТП, ВСУ, медики
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