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Апелляционный суд Киева запретил проверять переселенцев
Своим решением Киевский апелляционный суд отменил распоряжения Кабмина, касающиеся обязательной процедуры проверки ВПЛ. Об этом в интервью изданию «Вчасно» рассказал Николай Козырев, глава Общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан.
Николай Козырев обратился в суд с просьбой признать незаконными распоряжения Кабмина, из-за которых переселенцы были прикреплены к месту своей регистрации и, фактически, не имели возможности переезжать, в том числе находится за границей. И как следствие, многие переселенцы пенсионного возраста потеряли свои пенсии.
Разбирательства по этому делу длились почти два года. Иск об отмене проверок ВПЛ был удовлетворен Окружным админсудом Киева 26 июня 2017 года. Однако Кабмин подал апелляцию.
В итоге, постановлением от 4 июля 2018 года, Киевский апелляционный суд оставил жалобу КМУ без удовлетворения.
Николай Козырев, который выступил истцом, объяснил:
«Это означает, что ни органы социальной защиты населения, ни другие органы власти, местного самоуправления, ни любые учреждения, организации, предприятия, начиная с 5 июля 2018 года не имеют права проводить проверки переселенцев, — говорит Николай Козырев. — Это первая победа на пути к законности для ВПЛ. Переселенцы должны знать, что есть законные основания для того, чтобы к ним не предъявлялись требования по проверкам».
Также Николай добавил, что реакции Кабинета министров Украины пока не было, но ответчик (КБУ) может подать кассационную жалобу в Верховный Суд Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, суд, переселенцы
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