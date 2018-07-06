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Аваков презентовал послам стран "Большой семерки" Стратегию деоккупации Донбасса
Реализация плана возможна только при поддержке международных партнеров и желании самой Украины
Министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал послам и дипломатам стран "Большой семерки" Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" – это инструмент взаимодействия всех служб – Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях", – сказал Арсен Аваков.
"Мы предлагаем механизм "малых шагов", когда Украина, в первую очередь, демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых задурила российская пропаганда. Реализация такого плана возможна только при поддержке международных партнеров и желании самой Украины, а Россия-агрессор должна принять эти правила", – сказал Арсен Аваков.
Министр внутренних дел заявил, что после деоккупации Донбасса необходимо будет внести изменения в законы Украины, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии".
"Необходимо принять законопроект, в рамках которого никакая амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал, расстреливал. Никакая амнистия не может коснуться тех, кто участвовал в уголовных преступлениях против мирных граждан и военных", – заявил Арсен Аваков.
Министр отметил, что в украинском обществе должна пройти дискуссия относительно того, кто имеет право на амнистию.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Аваков, Большая семерка
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