Для водителей на евробляхах наступит ад: без авто, но со штрафом

06.07.2018 12:17

Новый закон о автомобилей на еврономерах дал полиции больше полномочий

В частности, теперь водителей, владельцев авто с европейской регистрацией останавливать и штрафовать, если их нерастаможенный транспортное средство находится на территории Украины более двух месяцев.

До недавнего времени правоохранители не имели доступа к автоматизированной системы таможенного оформления. А без причины останавливать машины на Еврономер и спрашивать о том, как долго авто находится на территории Украины — незаконно. Теперь же полиция может сверять номера с данными в автоматической системе и останавливать тех, кто нарушил требования закона. Такое право дает им постановление, хваленая Кабинетом министров «Создании условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей».

В Украину завезли 2, 8 млн автомобилей на еврономерах в так называемом «режиме временного ввоза».

Источник: https://politeka.net