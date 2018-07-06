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Эксперты рассказали, когда ожидать новой "газовой войны" с Россией
Москва может спровоцировать новый газовый кризис в разгар президентской избирательной кампании в Украине
Российская Федерация может разыграть карту новой-старой газовой войны с Украиной, перекрыв вентиль и "заморозив" транзит газа в Европу через украинскую ГТС, уже в декабре этого года. Это может не только сыграть против Украины в разгар президентской избирательной кампании (которая официально стартует как раз в середине декабря), но и подтолкнуть Европу к достройке "Северного потока-2". Об этом в интервью сайту "Сегодня" сказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.
По его словам, в 2019 году заканчивается срок действия транзитного контракта между Украиной и Россией. А 1 января 2020 года Россия, пользуясь этим, может прекратить транзит через Украину – это один из вариантов. Эксперт обращает внимание на действия "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже и других судебных инстанциях, где он пытается досрочно разорвать транзитный контракт, что в принципе выглядит странно, потому до конца срока действия контракта осталось полтора года. Но это как раз и является элементом будущего кризисного сценария, к которому они готовятся.
"Но есть и другой, по которому это может произойти раньше. Газовое оружие эффективно работает зимой. Когда "Северный поток-2" еще не будет достроен, Россия будет искать дополнительные аргументы, чтобы заставить европейцев его достроить или дать необходимые разрешения на достройку. Подчеркиваю, что газовые кризисы и 2006-го и 2009-го стимулировали достройку первого "Северного потока". Поэтому по российской логике нужен еще один кризис, чтобы этим европейцам в Брюсселе сказать: "Мы же вам уже давно показывали, что Украина ненадежное транзитное звено". Конечно, сейчас им это так легко сделать не удастся. Но они могут к этому серьезно готовиться. Вот представим себе, что у нас начинается президентская кампания зимой-весной 2018-2019 гг. Пик кампании, пик холодов и как раз по российской логике очередной газовый кризис будет очень кстати", – сказал Михаил Гончар.
По словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности Алексея Мельника, все эти кризисные ситуации Украине нужно моделировать, поскольку это дает нашему вероятному противнику понять, насколько высоки также и его риски.
"Российское руководство одержимо этой идеей – они воюют со всем миром. Нам нужно понимать, что мы имеем дело с неприятелем, который нам не хочет добра и вряд ли это изменится, потому что, как мы знаем, дело не в Путине. Нам нужно готовиться к долгому сопротивлению и укреплять свою способность противостоять этим угрозам. Для Украины крайне важно сейчас попробовать смоделировать ситуации развития событий, включая наихудшие. Чтобы продемонстрировать свою готовность даже к прекращению транзита и показать, что для нас это не конец света", – сказал в интервью сайту "Сегодня" Алексей Мельник.
Напомним, пока только одна Дания не предоставила разрешение на прокладку второй ветки "Северного потока". При этом власти страны, в отличие от Нидерландов, Франции и Германии, официально заявляют, что этот российский проект имеет не только экономический, но и политический бэкграунд.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, газ, эксперт
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