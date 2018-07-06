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Кредиты по-новому: украинцам разъяснили, что их ждет
Украинский парламент принял долгожданный законопроект по возобновлению кредитования, однако он оставил ряд незакрытых вопросов.
В Национальном банке считают, что новый закон позволит уменьшить риски для банков при кредитовании и облегчит для заемщиков получение кредитов, но в действительности документ расширяет многие права банков в ущерб заемщику.
Теперь банки получили право повышать ставку в течение действия кредитного договора. Заемщику дается 30 дней на то, чтобы решить, будет ли он платить банку по новой ставке. В другом случае ему выплатит всю сумму сразу (на выплату после расторжения договора дается еще 30 дней). Правда, в данном случае банки должны сразу указать в кредитном договоре максимальный размер процента.
Сообщается, что эта норма может породить спекуляции при рекламе: банк будет показывать относительно низкие проценты за кредит, а в договор вписывать более высокую максимальную ставку.
Еще одно нововведение — отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора станет невозможным. Также была ликвидирована возможность для невозврата кредита при помощи выведения его из-под залога.
Закон ужесточает требования к кредитным поручителям. Теперь им не удастся избежать выплат за заемщика, если тот сам не платит свой кредит. Если банк-кредитор изменит обязательства, то поручитель отвечает за нарушения выплат заемщиком в объеме до внесения изменений. При этом в старой редакции закона в обязательства поручителя попадали и нововведения.
Кроме того, доступ банков к Госреестру активов гражданского состояния будет предоставляться при письменном согласии физического лица, которого касаются сведения. Вероятно, банковские учреждения просто начнут включать такое согласие в типовой договор и без этой подписи кредит просто не дадут.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, кредит
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