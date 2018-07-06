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МИД России разрешил поднять украинский флаг в оккупированном Крыму

06.07.2018 13:35
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МИД России разрешил поднять украинский флаг в оккупированном Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении поднять украинские флаги в аннексированном Крыму.

Так, она подчеркнула: «Я, например, вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности. Исхожу из того, что, заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, возможно, имеет в виду открытие там Генерального консульства».

Захарова сообщила, что это нормальная дипломатическая практика, которая «должна быть оформлена соответственно». Она добавила: «Пусть поднимают там флаг. Не думаю, что крымчане будут против».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Крым, флаг
 
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