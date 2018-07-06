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Нардепов "пересадят" на электронные ID-карты

06.07.2018 08:35
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Нардепов "пересадят" на электронные ID-карты

Новая система обеспечит контроль за личным голосованием депутатов парламента

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий своим распоряжением утвердил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы.

Во время подписания документа Парубий заявил, что данная стратегия "обеспечивает электронное взаимодействие" между Верховной Радой, Кабинетом министров Украины и администрацией президента Украины.

По словам Парубия, главным элементом этой стратегии является введение единой электронной карточки народного депутата Украины. Парубий отметил, что благодаря такой электронной ID-карте "будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады и на заседания комитетов".

"Но самое главное – будет контроль за личным голосованием каждого народного депутата", – добавил глава Верховной Рады.

Как отметил Парубий, ставится цель, чтобы уже в следующем году была испытана эта система в тестовом режиме, и чтобы она "полностью заработала с осени следующего года".

Тем временем, в правительстве взялись реформировать государственную службу в Украине. По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, в госслужбе должны быть центры принятия решений и исполнительные комитеты – чтобы было четкое разграничение функций, полномочий и ответственности каждого органа государственной власти, его руководителей и подчиненных.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, ID-карта, Верховная Рада, нардеп
 
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