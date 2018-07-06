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«Нас как бы не было»: офицер РФ подтвердил участие в войне на Донбассе

06.07.2018 09:37
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«Нас как бы не было»: офицер РФ подтвердил участие в войне на Донбассе

В Подмосковье в Наро-Фоминском гарнизонном военном суде в последнем слове обвиняемый в приведшем к смерти подчиненного превышении служебных полномочий офицер РФ Олег Леонтьев заявил, что воевал «в смежной стране».

Фонд «Право матери» отмечает, что об этом сообщил представляющий интересы погибшего солдата Ильи Горбунова. Так, Леонтьев пообещал улететь воевать в Сирию сразу после положительного для себя решения суда.

В суде обвиняемый отметил: «Полностью по классной квалификации я туда прохожу. При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было».

В свою очередь, фонд «Право матери» назвал эти слова «вероятно, первым публичным официальным заявлением российского офицера».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, война, ООС
 
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