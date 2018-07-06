- Аваков презентовал послам стран "Большой семерки" Стратегию деоккупации Донбасса21:06
- В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори людей из группы риска20:48
- Новости о Савченко: сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю20:35
- КПВВ «Золотое» по просьбе местных жителей продлил режим работы20:17
- В Украине будут строить парковки для электромобилей19:52
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- Україна-НАТО: Угорщині вдалося заблокувати засідання комісії на саміті у Брюсселі19:15
- «Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»18:45
- В Киеве осенью пройдет бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом18:10
- Трампу подготовили интересную памятку для встречи с Путиным16:52
Новости о Савченко: сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю
По словам пресс-секретаря Татьяны Проторченко, нардеп Савченко очень сильно похудела, сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю, передает replyua.net. Напомним, что заключенная уже 107 дней находится под стражей.
"Надежда сидит в одиночной камере, раз в неделю принимает душ. Две недели назад прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. До этого голодала более двух месяцев. Поэтому сейчас не ест все подряд. Рацион сдержанный и ограниченный. Она сильно похудела", - рассказала Татьяна Проторченко.
Напомним, Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержении конституционного строя. По версии следствия, она вступила в сговор с главарями террористов "ДНР". 15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил арест Савченко на 60 суток - до 13 июля. Сама Савченко говорит, что планировала «политическую провокацию», целью она назвала запугивание власти.
Теги: Донбасс, камера, СИЗО, Савченко
- В Артемовском СИЗО несовершеннолетний повесился на оконной решетке
- У заключенных в СИЗО отбирают телефоны
- В Донецке построят СИЗО по евростандартам
- В СИЗО Николаева заключенные организовали бунт – СМИ
- Минус 15 кг. У Савченко начались проблемы из-за воды и сигарет
- Американцы многое поняли о России из ролика о жизни обитателей одного тверского подъезда (ВИДЕО)
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- «Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»18:45
- На Донетчине горят «денежные» поля - спасатели вводят новые запреты14:14
- В МВД предлагают начать деоккупацию Донбасса из Горловки и Новоазовского района13:18
- В «ДНР» заявили о готовности к войне русских с русскими13:00
- «Настоящий 37-й год»: как жителей «ДНР» заставляют писать доносы в «МГБ»12:46
- В Луганске продают поддельные украинские продукты12:00
- Переселенцы получили налоговую скидку на жилье от Верховной Рады11:10
- Переселенцам, живущим в Мариуполе, на заметку: проверки ВПЛ отменены судом10:42
- Оккупационный «мэр» Горловки Приходько обозвал мэра Бахмута «настоящим патриотом «ДНР»09:20
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- Аваков презентовал послам стран "Большой семерки" Стратегию деоккупации Донбасса21:06
- В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори людей из группы риска20:48
- Новости о Савченко: сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю20:35
- КПВВ «Золотое» по просьбе местных жителей продлил режим работы20:17
- В Украине будут строить парковки для электромобилей19:52
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- Україна-НАТО: Угорщині вдалося заблокувати засідання комісії на саміті у Брюсселі19:15
- Ни любви, ни жалости: самые жестокие знаки Зодиака19:00
- «Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»18:45
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Врачи подсказали, как утолить жажду без вреда для здоровья16:15
- Названы семь неожиданных причин онемения конечностей12:36
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Кому придется возвращать субсидию?21:25
- Пенсия для переселенцев: как пенсионерам оформить или восстановить выплаты?20:31
- Почему каждому нужно иметь друга Овна: 10 неоспоримых причин22:38
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы