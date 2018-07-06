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Порошенко наложил запрет на использование отдельных минометов на военных учениях
06.07.2018 14:00
Президент Украины Петр Порошенко на время расследования взрыва на Ровенском полигоне временно запретил использование отдельных минометов на военных учениях.
Глава государства поручил министру обороны Степану Полтораку и глав Генштаба ВСУ Виктору Муженко срочно разобраться в причинах взрыва на Ровенском полигоне и на следующей неделе доложить о ходе расследования.
Порошенко уточнил: «Даю поручение Степану Полтораку и Виктору Муженко на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять. Доложить мне в конце следующей недели первые результаты расследования».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, учения, Порошенко, минометы
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