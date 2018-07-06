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Порошенко наложил запрет на использование отдельных минометов на военных учениях

06.07.2018 14:00
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Порошенко наложил запрет на использование отдельных минометов на военных учениях

Президент Украины Петр Порошенко на время расследования взрыва на Ровенском полигоне временно запретил использование отдельных минометов на военных учениях.

Глава государства поручил министру обороны Степану Полтораку и глав Генштаба ВСУ Виктору Муженко срочно разобраться в причинах взрыва на Ровенском полигоне и на следующей неделе доложить о ходе расследования.

Порошенко уточнил: «Даю поручение Степану Полтораку и Виктору Муженко на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять. Доложить мне в конце следующей недели первые результаты расследования».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, учения, Порошенко, минометы
 
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