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Трампу подготовили интересную памятку для встречи с Путиным

06.07.2018 16:52
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Трампу подготовили интересную памятку для встречи с Путиным

Аналитический центр Heritage Foundation, который называют близким к Администрации президента США, подготовил специальную памятку о позиции Америки в отношении НАТО, Украины и России, передает Хвиля.

Памятка адресована президенту США накануне его рабочей поездки в Европу, где Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО и проведет встречу с президентом России Путиным.

«Вот что надо помнить перед путешествием Дональда Трампа в Европу: Россия это агрессор, а Украина — жертва. Крым принадлежит Украине. Войска США и НАТО в Европе служат национальным интересам США. Европейцы должны тратить больше на оборону. Действия Путина указывают на то, что ему нельзя доверять», — говорится в сообщении центра.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, Дональд Трамп
 
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