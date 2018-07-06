Украина не сможет добиться расширенного партнерства с НАТО

06.07.2018 16:34

Украина не попадает под действие Программы расширенных возможностей, и в ближайшие годы она не добьется расширенного партнерства с альянсом. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ. Такое заявление прозвучало от Вадима Пристайко, главы представительства Украины в НАТО.



По его словам, данный формат предусмотрен для ближайших партнеров НАТО, которые формально не являются союзниками Североатлантического альянса. Пристайко подчеркнул, что эта программа не является механизмом евроатлантической интеграции. Сам Киев крайне заинтересован в том, чтобы участвовать в программе, но ее конечная стоимость зависит от потребностей альянса и нужд Украины, а расширение программы не является потребностью НАТО.



В настоящее время партнерами НАТО в этой программе на постоянной основе являются только Швеция, Иордания, Финляндия, Грузия и Австралия. Эти государства будут продолжать участие в программе. А вот Украина в ближайшей перспективе не сможет к ним присоединиться.