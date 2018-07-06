Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура

06.07.2018 09:05

В связи со вспышкой опасной болезни, в Украине намерены ввести обязательное вакцинирование взрослых

Соответствующий указ №1216 был обнародован на сайте Министерства здравоохранения.

Так, согласно тексту документа, в группу лиц для обязательной вакцинациивошли студенты (лица старше 18 лет), медработники, работники образовательных учреждений и немедицинске работники учреждений здравоохранения. Также будут вакцинированы бесплатно работники силовых ведомств — Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Нацполиции и Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы охраны.

Следует уточнить, что для этого будут использовать вакцины, которые остались из закупок в прошлом году. А именно, речь идет о вакцинах от кори.

Более того, в тексте указывается, что прививание от болезни не является принудительной мерой, поэтому каждый из граждан может спокойно от нее отказаться.

Напомним, число «жертв» опасного вируса резко возросло в последнее время. Стало известно, что за период с 12 по 19 июня в Украине корью заболел 1401 человек — 560 взрослых и 841 ребенок. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

В свою очередь, всего с начала года корью заболели 21 894 человека — 8857 взрослых и 13037 детей.

Так, больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях.

Также за это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек, среди них — семеро детей и четверо взрослых.

Как писала Politeka, несмотря на то, что корь считается «детской» инфекцией заразиться рискуют и взрослые, рассказала доктор-иммунолог Ольга Лонгвинова. Для хорошего иммунитета важны противокоревые иммуноглобулины G (IgG). Они находятся в крови и «охраняют» организм.

После того как человек переболел корью в детстве, такие антитела появляются в его организме и сохраняются до конца жизни, хотя со временем их и становится меньше. Однако, у людей, которые не болели корью в детстве, такие антитела могут появиться только после вакцинации.

Источник: https://politeka.net