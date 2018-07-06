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Украинцев ждут новые штрафы за парковку: где нельзя оставлять машину
Уже с сентября в Украине вступит в силу новый Закон, по которому водителей ожидают серьезные наказания за нарушение правил парковки.
Как пишет ТСН, сумма штрафа будет рассчитываться исходя из того, где же водитель оставил свой автомобиль.
Так, минимальное взыскания составляет 255 гривен за то, что машина находится на пешеходном переходе, газоне, перекрестке или на тротуаре в неположенном месте.
Напомним, что Правила дорожного движения запрещают парковку на железнодорожных переездах, путях, в тоннелях, на эстакадах, путепроводе и под ними, а также за 10 метров до и после пешеходного перехода.
Также в Правилах идет речь о том, что останавливаться нельзя в местах где остается пространства меньше чем три метра от двойной разделительной полосы и транспортным средством, которое остановилось.
Кроме того, до остановки общественного транспорта нужно оставлять не менее 30 метров, а до начала дорожных работ - 10 метров.
Нельзя парковать авто там, где невозможно выполнить встречный разъезд, и если машина будет закрывать знаки или светофор.
Остановка возможна не ближе чем за 10 метров до прилегающих дорог и выездов из них. Запрещено останавливаться и стоять на тротуарах, если пешеходам остается менее двух метров.
Также согласно новому Закону в 510 гривен водителю обойдется парковка, если машина препятствует движению пешеходов или других транспортных средств, или остановилась на полосе для общественного транспорта.
Максимальный штраф будет грозить тем, кто оставит автомобиль на местах для людей с инвалидностью.
За это взимается 60 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1020 гривен.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, штраф, парковка
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