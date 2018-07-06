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В Луганске продают поддельные украинские продукты
На прилавках магазинов Луганска появилась продукция, произведенная на местных предприятиях, но выдаваемая за украинские продукты. Как сообщает replyua.net со ссылкой на journalist.ru, поддельную продукцию реализует местный супермаркет «Абсолют».
«Вот ведь как бывает в оккупированном Луганске: выйдешь в магазин за кефирчиком, увидишь нормальный продукт из свободной Украины, купишь — а оно оказывается совсем не тем, на что ты рассчитывал... Найдите 10 отличий», - говорится в сообщении. Известно, что настоящий кефир производится на молочном комбинате «Заречье», расположенном в Харьковской области, однако продукцию с таким же названием выпускает Луганский хладокомбинат.
Слоган харьковского комбината в Луганске решили перевести на русский язык, однако на обратной стороне упаковке можно найти надпись «Сделано в ЛНР». Автор сообщения отмечает, что нужно умудриться, чтобы чистосердечно признаться в собственном преступлении.
Теги: Донбасс, Луганск, подделка, продукты
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