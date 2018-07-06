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В Украине будут строить парковки для электромобилей

06.07.2018 19:52
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В Украине будут строить парковки для электромобилей

В Украине хотят ввести в государственные строительные нормы новые требования к оборудованию паркингов для электромобилей.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. 

Соответствующая государственная строительная норма уже обсуждается в ведомстве.

«Надеемся, что к 2030 году будет уже 100% паркомест оснащено для электромобилей. Но может быть и такое, что к 2025 году электромобили вытеснят другой транспорт. Может, в каком-то году вообще запретят бензиновые или дизельные авто. Соответственно, паркинги должны быть готовы к этому раньше», – отметил Парцхаладзе.

Касательно существующих парковок и районов с историческими застройками, то здесь также придется строить места с електрозарядками. 

Парцхаладзе пояснил, что существуют специальные технологии строительства паркингов под существующими зданиями. Как пример он привел строительство ЦУМа в украинской столице.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, парковка, электромобиль
 
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