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В Украине "забраковали" очередной лекарственный препарат
На этот раз под запретом оказался довольно распространенный антибиотик.
В Украине наложили временный запрет на применение и реализацию популярного антибактериального препарата "Офлоксин", изготовленного компанией "Зентива" из Чехии, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на 24 Канал.
Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Препарат "Офлоксин 200" (таблетки серии 3050817, покрытые оболочкой 200 мг №10 (10х1), в картонной коробке и блистерах запретили из-за несоответствия стандартам качества.
Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, которые осуществляют хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего перемещения в карантин.
"Офлоксин" – антибиотик с широким спектром действия. Его применяют при инфекциях ЛОР-органов, бронхолегочной системы, кожи и мягких тканей, костей и суставов, мочеполовой системы (в частности, простатите и гонорее), сепсисе, лечении инфекций у больных с ослабленным иммунитетом.
К слову, в Украине установили временный запрет на применение и реализацию ряда лекарственных средств индийского производства: на "Ламидерм", "Кальцикер", "Еспикол Бэби", "Долоксен", "Глинова", "Меглифорт".
Теги: Украина, Донбасс, лекарство, антибиотик
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