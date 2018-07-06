В Украине запретили размещать киоски и билборды возле тротуаров

06.07.2018 15:40

В Украине введен запрет на установление МАФов, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров.



Об этом сегодня сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба министерства.



Такая норма содержится в новой государственных строительных нормах (ГСН) В.2.3-5:2018 Улицы и дороги населенных пунктов, которая вступает в силу с 1 сентября.



«Пешеходные зоны на то и называются «пешеходными», так как предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски, размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов», – пояснил Парцхаладзе.



В Минрегионе также уточнили, что согласно новым строительным нормам, на пешеходных зонах тротуара не допускается установление: дорожного ограждения и опор, рекламных конструкций, временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.), люков и дождеприемников; лестниц и крылец зданий.



Помимо этого, документ разработан на замену аналогичных ГСН 2001 года и распространяются на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт существующих улиц и дорог.



Как известно, 4 июля Верховная Рада запретила размещение рекламы на опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании наружного освещения.

Источник: http://zi.dn.ua