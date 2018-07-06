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В Украине запретили важный препарат для женщин
Это лекарство может быть опасным для здоровья
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая ранее решила изъять из аптек популярный крем, временно запретила применение и реализацию препарата от гинекологических инфекций "Неотризол", сообщает сайт Сегодня.Lifestyle.
Речь идет о препарате "Неотризол" (таблетки вагинальные серии E17172, восемь таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке) индийского производства ("Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимитед").
Причина временного запрета этого препарата – несоответствие стандартам качества. В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющих хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего помещения под карантин.
Неотризол – что лечит?
Лечение комбинированных гинекологических заболеваний, таких как бактериальный вагиноз, вагинит, а также смешанных инфекций (трихомонады, анаэробная инфекция, включая гарднереллы и дрожжеподобные грибы) .С профилактической целью применяется перед хирургическим лечением гинекологических заболеваний, санация влагалища перед родами или абортом, до и после введения внутриматочных контрацептивов, до и после диатермокоагуляции эрозий шейки матки, перед внутриматочными обследованиями.
Напомним, в Украине запретили популярное лекарство от кашля. Запрет на препарат от кашля "Амброксол" производства украинской фармацевтической компании "Лекхим-Харьков" объявила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, женщина, таблетки, препарат
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