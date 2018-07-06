В Украине запретили важный препарат для женщин

06.07.2018 11:42

Это лекарство может быть опасным для здоровья

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая ранее решила изъять из аптек популярный крем, временно запретила применение и реализацию препарата от гинекологических инфекций "Неотризол", сообщает сайт Сегодня.Lifestyle.

Речь идет о препарате "Неотризол" (таблетки вагинальные серии E17172, восемь таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке) индийского производства ("Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимитед").

Причина временного запрета этого препарата – несоответствие стандартам качества. В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющих хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего помещения под карантин.

Неотризол – что лечит?

Лечение комбинированных гинекологических заболеваний, таких как бактериальный вагиноз, вагинит, а также смешанных инфекций (трихомонады, анаэробная инфекция, включая гарднереллы и дрожжеподобные грибы) .С профилактической целью применяется перед хирургическим лечением гинекологических заболеваний, санация влагалища перед родами или абортом, до и после введения внутриматочных контрацептивов, до и после диатермокоагуляции эрозий шейки матки, перед внутриматочными обследованиями.

Напомним, в Украине запретили популярное лекарство от кашля. Запрет на препарат от кашля "Амброксол" производства украинской фармацевтической компании "Лекхим-Харьков" объявила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Источник: https://www.segodnya.ua