Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Умер легендарный украинский диссидент Левко Лукьяненко

07.07.2018 19:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Умер легендарный украинский диссидент Левко Лукьяненко

Сегодня, 7 июля, украинский писатель, диссидент, один из авторов "Акта о независимости Украины", экс-нардеп Левко Лукьяненко умер после продолжительной болезни.

Как сообщила его жена, Лукьяненко умер в больнице в Киеве. Ранее о том, что Лукьяненко попал в реанимацию, сообщил экс-народный депутат Владимир Яворивский .

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 в с. Хриповка Черниговской области. Был соучредителем Украинского Хельсинского группы и соавтором "Акта провозглашения независимости Украины".

Он являлся народным депутатом Верховной Рады I, II, IV, V созыва. В 2005 году Лукьяненко получил звание Героя Украины. Был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.



Теги: Украина, смерть, утрата
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх