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Накнауне встречи Путина и Трампа: Волкер пояснил, чей Крым (ВИДЕО)
Соединенные Штаты Америки не собираются признавать аннексию Крыма, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу Ost West, комментируя грядущую встречу глав Белого дома и Кремля.
"Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал Курт Волкер в интервью немецкому телеканалу OstWest.
Он добавил, что США постоянно поддерживали Украину в вопросе мира, особенно в районах боевых действий.
"И я думаю, что администрация (а уже полтора года это администрация Трампа) демонстрировала последовательный подход в этом вопросе", - заверил представитель Госдепартамента США.
Напомним, 29 июня президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он пересмотреть позицию США в отношении аннексии Крыма Россией в 2014 году, сказал: "Посмотрим". Эта фраза вызвала множество пересудов. В конце концов, Белый дом официально заявил, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма.
Напомним, что переговоры лидеров США и РФ состоятся 16 июля. Трамп, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".
Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что глава Белого дома намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное вторжение РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков анонсировал "очень серьезный разговор".
5 июля посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что Трамп и Путин побеседуют в Хельсинки один на один, потом российская и американская стороны проведут встречу в расширенном составе, позже президенты поучаствуют в совместном ланче.
Волкер прогнозирует, что президент РФ Владимир Путин во время грядущей встречи с президентом США Дональдом Трампом не согласится на размещение в оккупированных районах Донбасса миротворческой миссии ООН.
Теги: Украина, Россия, США, Путин, Крым, Дональд Трамп
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