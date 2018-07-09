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Банки массово блокируют карточки украинцев
Многие украинцы столкнулись с тем, что банки вдруг начали массово блокировать карточки украинцев. Однако, не все знают, что они делают это на законных основаниях.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Александр Охрименко.
«Украинцы каждые три года должны предоставлять банку свои данные, так как согласно требованию финмониторинга, финучреждения обязаны проводить верификацию клиентов. То есть раз в три года, граждане, у которых есть счет в том или ином банке должны туда прийти и принести с собой паспорт и индикационный код. Таким образом подтвердить, что именно он является владельцем карточки и пользуется ей легально. Несмотря на это, масса людей отказываются приходить в банк», — сказал А. Охрименко.
Он уточнил, что в марте текущего года банкам, по инструкции НБУ, на законном основании разрешили блокировать карточки украинцев, которые отказываются пройти верификацию.
«Если человек придет в банк, принесет паспорт и код, то его карточка автоматически будет разблокирована»,- резюмировал А. Охрименко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, банк, карточки, украинцы, блокирование
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