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Боевики устанавливают дополнительные мины на территории Донбассе

09.07.2018 14:48
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Боевики устанавливают дополнительные мины на территории Донбассе

Боевики продолжают использовать режим прекращения огня для усиления инженерного оборудования передовых позиций.

Так, в ГУР МОУ отмечают, что в период 6−7 июля в передовых районах дислокации соединений и частей российских оккупационных войск устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения. При этом минирование проводится под общим руководством кадровых российских офицеров.

По словам украинских разведчиков, интенсивное минирование местности оккупационными войсками представляет опасность жизни и здоровью местных жителей временно оккупированных территорий.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, мина, боевики
 
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