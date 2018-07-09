Депутатов лишат главного, ждать еще немного: в Раде рассмотрят долгожданный законопроект

09.07.2018 18:35

Уже на этой неделе в Верховной Раде Украины должны рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности и проголосовать по нему

Об этом рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По ее словам, вопрос о снятии депутатской неприкосновенности есть в программах всех фракций.

«Я считаю, что на этой неделе должно состояться так же результативное голосование по снятию депутатской неприкосновенности», — подчеркнула депутат.

Как отметил спикер украинского парламента Андрей Парубий, вопрос снятия депутатской неприкосновенности требует еще одного важного решения. Его должен вынести профильный комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.

Решение комитета по законопроекту ожидается уже в среду.

Стоит отметить, что в Конституционный Суд за заключением в октябре 2017 были направлены два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Законопроект «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины» (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203) был зарегистрирован президентом Петром Порошенко. Им предлагается убрать из Конституции норму о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

А 158 нардепов зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» (регистрационный номер 6773). Ним предлагается исключить норму, что «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

Конституционный Суд признал, что оба законопроекта являются конституционными.

Источник: https://politeka.net