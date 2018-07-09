- Саммит Украина - ЕС: уже подписано важное соглашение17:57
- Украина отказалась от участия в Детском Евровидении: названа причина17:40
- Терминалы в Донецке опечатаны на неопределенный срок17:20
- Новый закон: в Украине предлагают кастрировать педофилов17:03
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Конфликт на Донбассе можно было закончить в 2014 году: Наев объяснил, что помешало16:20
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- Соратнику Жириновского проломили голову из-за женщины15:21
- В Харькове трамвай сошел с рельсов и повалил столбы15:05
- Боевики устанавливают дополнительные мины на территории Донбассе14:48
Депутатов лишат главного, ждать еще немного: в Раде рассмотрят долгожданный законопроект
Уже на этой неделе в Верховной Раде Украины должны рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности и проголосовать по нему
Об этом рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
По ее словам, вопрос о снятии депутатской неприкосновенности есть в программах всех фракций.
«Я считаю, что на этой неделе должно состояться так же результативное голосование по снятию депутатской неприкосновенности», — подчеркнула депутат.
Как отметил спикер украинского парламента Андрей Парубий, вопрос снятия депутатской неприкосновенности требует еще одного важного решения. Его должен вынести профильный комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.
Решение комитета по законопроекту ожидается уже в среду.
Стоит отметить, что в Конституционный Суд за заключением в октябре 2017 были направлены два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.
Законопроект «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины» (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203) был зарегистрирован президентом Петром Порошенко. Им предлагается убрать из Конституции норму о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
А 158 нардепов зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» (регистрационный номер 6773). Ним предлагается исключить норму, что «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».
Конституционный Суд признал, что оба законопроекта являются конституционными.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
- В мэры городов Донбасса рвутся сыновья, пенсионеры и... гинеколог
- Как в Донецке праздновали 7 ноября (ФОТО)
- На политическом горизонте появился "Укроп"
- Рада лишила Новинского неприкосновенности
- У САП анонсували підготовку нового подання на Дейдея
- Скандальные выборы. Двоим кандидатам - красные карточки
- Терминалы в Донецке опечатаны на неопределенный срок17:20
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- В Мариуполе масштабный пожар14:15
- На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone12:20
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Битва за Донбасс: геополитические перспективы22:00
- Оккупанты дорезают шахты Донбасса21:40
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Врачи нашли способ "победить" сахарный диабет18:17
- Саммит Украина - ЕС: уже подписано важное соглашение17:57
- Украина отказалась от участия в Детском Евровидении: названа причина17:40
- Терминалы в Донецке опечатаны на неопределенный срок17:20
- Новый закон: в Украине предлагают кастрировать педофилов17:03
- В Сети рассказали историю испанки, 13 лет не выходящей из дома16:52
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Огнена Вукоевича наказали "за Украину"16:30
- Конфликт на Донбассе можно было закончить в 2014 году: Наев объяснил, что помешало16:20
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- Врачи нашли способ "победить" сахарный диабет18:17
- Эти советы помогут не перегреться в жару15:40
- Стало известно, чем опасно черное мороженное12:55
- Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые11:30
- Как правильно выбрать арбуз09:58
- Носить галстуки вредно для здоровья08:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу16:50
- Путин продолжает наступление на Украину09:45
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ
- Тотальный грабеж Донецка продолжается
- Жители Донбасса рассказали СММ ОБСЕ о мучении при пересечении линии разграничения