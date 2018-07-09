«Хочет контролировать всю Украину»: Киев предупредили, что Путин готовится к новой войне

09.07.2018 07:35

Президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин имеет намерение приложить большие усилия, чтобы установить контроль над Украиной. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода», об этом сообщил украинский политолог, журналист-международник, публицист Виктор Каспрук.



В частности, по словам публициста, Путин готовится к большой войне. По его словам, несмотря на то, что глава Кремля и выжидает, пока истощится Украины, однако это будет продолжаться только до определенного времени. Он отметил, что Москва видела и видит Украину исключительно как свою неотъемлемую территорию, колонию, которая взбунтовалась и которую нужно любыми средствами вернуть в имперское лоно.



По словам политолога, для этого Кремль использует не только армию и «зеленых человечков», но и «свою имперско-шовинистическую пропаганду», пытаясь распространить среди украинцев определенную форму «гибридного страха». Он подытожил: «Мол, Украина, по сравнению с Российской Федерацией, небольшая страна, вам никак не выстоять в противостоянии с нами, и никто не поможет украинцам при полномасштабных военных действий. У Путина, как и во всех диктаторов, имеется идея-фикс. Это «мания победы». Он ухватился за военную тему, как за соломинку, и готов раздувать ее до бесконечности. Но желающих в России повоевать в Украине или в Сирии становится все меньше. Ведь они готовы больше воевать "совместно с телевизором».