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Кабмин Украины выделил 12 миллиардов гривен на поддержку Донбасса
Цифры озвучил на этой неделе премьер-министр
12 миллиардов гривен. Столько запланировано в этом году на поддержку Донбасса. Это и строительство социальных объектов, и содействие предпринимательству.
Цифры озвучил на этой неделе премьер-министр, он же выразил недовольство тем, как решаются сегодня такие вопросы в Донецкой и Луганской областях. Деньги выделяются немалые, отметил Гройсман, и чтобы освоить их правильно, должен быть системный подход. А не точечные решения.
"12 млрд гривен в этом году мы направляем на эти две области. Это примерно 2000 объектов, которые должны быть построены. Но надо мыслить не категориями объектов, а конкретных вещей, которые влияют на качество жизни украинцев, которые там живут. Чтобы это был садик, чтобы ребенка можно было завести, или школа или новая дорога – вот на этом мы концентрируемся", – заявил премьер.
Ранее Гройсман рассказал, как нужно восстанавливать Донбасс. В планах не только восстановление инфраструктуры, но и социальная поддержка и помощь предпринимателям.
Ранее сообщалось, что правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили 2 млн долларов на восстановление Донбасса. Средства будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, деньги, Кабмин
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