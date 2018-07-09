Конфликт на Донбассе можно было закончить в 2014 году: Наев объяснил, что помешало

09.07.2018 16:20

Командующий ООС уверен, что все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями

Войну на Донбассе Украина могла завершить еще к осени 2014 года, но вмешательство России с введением войск продлило конфликт до сегодняшнего дня.

Командующий Операцией объединенных сил, генерал Сергей Наев в интервью "Обозревателю" пояснил, что войну можно закончить быстро без российского вооружения и поддержки боевиков.

По его словам, Россия спровоцировала конфликт и потом помешала Украине его завершить, введя свои войска с последующим укреплением военного присутствия.

"Вернуть территории под наш контроль мы имели возможность до осени 2014 года. В августе того года вошли батальонно-тактические группы РФ. Это неоспоримый факт, который задокументирован, которому есть свидетели. И именно введение вооруженных сил РФ на суверенную территорию Украины определило дальнейшее развитие событий. Затем произошло наращивание присутствия России – последовала передача танков, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня. Откуда на территории Донецкой и Луганской областей появилось столько военной техники? Вдумайтесь, около 400 танков! В каком военторге они были "куплены"? В каких шахтах "ковались" за четыре года войны?", – рассказал Наев.

Он уверен, что если бы не вмешательство России, то война на Донбассе закончилась бы очень быстро и с минимальными человеческими потерями.

"Почему такая продолжительность этой войны? Потому что нам противостоит Российская Федерация. Россия долго накапливала военные ресурсы, и, к сожалению, является нашим соседом. То есть, для нее не проблема поставлять вооружение через российско-украинскую границу, участок которой они взяли под контроль. Но Москва продолжает всячески убеждать, что "их там нет". Россия непосредственно влияет – пользуясь тем, что имеет определенные преимущества с военной точки зрения (замечу – не абсолютное) и тем, что находятся прямо у нашей двери. Враг действительно у нашего порога. Он очень давно там стоит", – подчеркнул генерал.

На днях президент Украины Петр Порошенко говорил, что на Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война. По его словам, РФ разместила на оккупированных территориях 700 танков и тысячу артсистем.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Александр Моцик обвинил Россию в срыве решения конфликта на Донбассе. По его словам, Москва не выполняет свои обязательства по Минским договоренностям, тем самым не позволяет и Украине продвигаться дальше в этом вопросе.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.

Источник: https://www.segodnya.ua