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На Днепропетровщине в лесопосадке обнаружены миллионы гривен
09.07.2018 14:00
7 июля в лесопосадке на Криворожском шоссе возле Днепра обнаружены десятки мешков, наполненных украинскими гривнами.
По информации, в мешках были спрятаны сотни миллионов гривен, к которым приклеены картонные бирки с подписью, что ценный груз является собственностью Национального банка Украины.
При этом все купюры предварительно были пропущены через измельчитель бумаги.
Отмечается, что в мешках содержатся порезанные купюры номиналом в 20, 50, 100 и 200 гривен. На данный момент нет никаких данных о том, откуда мешки попали в лесопосадку под Днепром.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гривня, миллионы
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