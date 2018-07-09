На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone

09.07.2018 12:20

Сегодня утром на территории ОРЛО пропала мобильная связь Vodafone Ukraine.

Так, местные жители сообщили, что связь пропала около 09:00:

«Связи нет, пыталась дозвониться маме — пока безрезультатно»

«В каменном веке. мобильная связь не надо… можно с автомата позвонить…»

«Оператору не смог дозвониться»

В то же время, в подконтрольной Украине Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.

Источник: https://donpress.com