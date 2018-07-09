Новый закон: в Украине предлагают кастрировать педофилов

09.07.2018 17:03

В ВРУ поступила новая инициатива, которая гласит, что для людей, совершающих насилие против несовершеннолетних необходимо увеличить срок тюремного заключения. Также закон предусматривает введение в качестве наказания против педофилов химическую кастрацию.

Как передает replyua.net, об этом говорится в материале ИА «Апостроф». Отмечено, что срок тюремного заключения предлагают увеличить весьма существенно – до двадцати лет тюрьмы за изнасилование детей без существования первого минимума по наказанию. На данный момент педофилов могут осудить минимум на семь, а максимум на пятнадцать лет (всё зависит от степени тяжести совершенного преступления).



Предложенная инициатива рассматривает вариант, в котором преступник будет лишён возможности получить условно-досрочное освобождение, но вариант самого досрочного освобождения не отменяется. Стоит отметить, что также законопроект предлагает два варианта наказания: в первом преступник получает двадцать лет тюрьмы, а во втором при «добровольной химической кастрации» получает десять лет в колонии строгого режима. Химическая кастрация предусматривает вариант намеренного угнетения полового влечения благодаря введенному в кровь веществу. Такая кастрация может быть проведена в случае законченных судебных разбирательств и специальной экспертизы, после которой и будет принято решение о целесообразности проведенной процедуры.