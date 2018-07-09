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Порошенко отправился на саммит Украина – ЕС: что сегодня будут обсуждать в Брюсселе
Европейские лидеры вместе с Порошенко обсудят среди прочего российскую агрессию против Украины
Сегодня президент Петр Порошенко совершит визит в Брюссель, где примет участие в ХХ саммите Украина – ЕС, сообщает пресс-служба главы государства.
Так, руководство Украины и ЕС в первую очередь обсудят состояние имплементации Соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и перспективы дальнейшего углубления секторальной интеграции Украины в сферах цифрового рынка, энергетического союза, таможенного дела, юстиции. Состоится обмен мнениями о путях усиления помощи Украине со стороны ЕС на реформы и вопросы укрепления энергетической безопасности.
Не менее важным будет вопрос противодействия российской агрессии. Порошенко и лидеры ЕС рассмотрят вопросы повышения санкционного и международного давления на Москву ради выполнения ею Минского договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины. Также поднимут тему освобождения украинских заложников из российского плена.
Отмечается, что саммит пройдет на фоне вступления в силу решения ЕС о предоставлении Украине помощи в 1 млрд евро и решения Совета ЕС продлить до 31 января 2019 экономические и секторальные санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.
По результатам саммита состоится совместная пресс-конференция с президентом Европейского Совета и президентом Европейской комиссии, а также планируется одобрение Совместного заявления.
Признает ли Брюссель нашу перспективу членства, несмотря на мнение России, разбирался сайт "Сегодня". Проведение ежегодных саммитов прописано в нашем Соглашении об ассоциации (СА), поэтому на первый взгляд можно сказать, что предстоящая встреча в Брюсселе станет лишь сверкой часов. Но мы же помним, чем закончился прошлогодний саммит в Киеве: скандалом, без итоговой декларации, в которой Киев надеялся увидеть признание Евросоюзом европейских стремлений Украины.
Как сообщалось ранее, Украину ждет еще один важный саммит в Европе. Стало известно, что встреча лидеров стран НАТО, Украины и Грузии пройдет на саммите 12 июля. Заседание состоится на уровне глав государств с участием украинского и грузинского лидеров.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, саммит, Европейский союз, Порошенко
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