Саммит Украина - ЕС: уже подписано важное соглашение

09.07.2018 17:57

В Брюсселе, в понедельник, 9 июля, официально начался саммит Украина - ЕС, сообщает корреспондент НВ.

Президент Украины Петр Порошенко, президент Европейской совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начали встречу в закрытом режиме. После нее ожидается обнародование общей декларации.

Перед началом переговоров Порошенко также заявил, что Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля (несмотря на блокаду Венгрии - Ред.).

В Брюсселе в рамках ежегодного саммита Украина-ЕС было подписано финансовое соглашение по Проекту "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины", что позволит привлечь Украине заем от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 75 млн евро для финансирования проекта, передает Сегодня.

От Украины соглашение подписала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, со стороны Европейского инвестиционного банка – вице-президент учреждения Вазил Худак.

Реализация проекта коснется Львова, Одессы, Днепра, Харькова, Киева и Каменец-Подольского.

Проект предусматривает:

осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности на дорогах;

уменьшение количества ДТП и снижения степени тяжести их последствий;

создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения;

повышение комфорта передвижения по городу для пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов, водителей;

ликвидация мест концентрации ДТП и участков с повышенной аварийностью.

Источник: https://from-ua.com