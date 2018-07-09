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Саммит Украина - ЕС: уже подписано важное соглашение
В Брюсселе, в понедельник, 9 июля, официально начался саммит Украина - ЕС, сообщает корреспондент НВ.
Президент Украины Петр Порошенко, президент Европейской совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начали встречу в закрытом режиме. После нее ожидается обнародование общей декларации.
Перед началом переговоров Порошенко также заявил, что Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля (несмотря на блокаду Венгрии - Ред.).
В Брюсселе в рамках ежегодного саммита Украина-ЕС было подписано финансовое соглашение по Проекту "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины", что позволит привлечь Украине заем от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 75 млн евро для финансирования проекта, передает Сегодня.
От Украины соглашение подписала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, со стороны Европейского инвестиционного банка – вице-президент учреждения Вазил Худак.
Реализация проекта коснется Львова, Одессы, Днепра, Харькова, Киева и Каменец-Подольского.
Проект предусматривает:
осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности на дорогах;
уменьшение количества ДТП и снижения степени тяжести их последствий;
создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения;
повышение комфорта передвижения по городу для пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов, водителей;
ликвидация мест концентрации ДТП и участков с повышенной аварийностью.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, саммит, Порошенко, соглашение
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