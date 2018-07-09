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Сегодня в Украине испортится погода, но не везде: где пройдут дожди

09.07.2018 12:05
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Сегодня в Украине испортится погода, но не везде: где пройдут дожди

Синоптики прогнозируют температурный перепад – где-то +22, а местами больше 30-ти градусов 

В первый рабочий день недели на большей территории страны пройдут дожди с грозами, и только на востоке и в оккупированном Крыму будет солнечно и без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях везде будет дождливая погода, но умеренно теплая температура – 22-25 градусов тепла.

В центре и на севере страны синоптики также прогнозируют дожди, но будет немного теплее, чем на западе – 24-27 тепла.

В восточных областях будет жарко и сухо – 29-31 градус. Дождь пройдет только в Харьковской области, и температура воздуха там будет немного ниже – 27-29.

Жарко будет и на юге – 29-32 градуса, но там также пройдут дожди с грозами. Только в Крыму осадков не предвидится.

Как сообщалось, в прогнозе погоды в Украине на неделю синоптики рассказали, где ждать гроз, а где будет сухо. Жара будет немного усиливаться, но и дожди отступать из Украины не собираются.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
 
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