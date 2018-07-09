- На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone12:20
- Сегодня в Украине испортится погода, но не везде: где пройдут дожди12:05
- Крупнейший украинский завод объявлен банкротом11:47
- В Таиланде проведут вторую часть операции по спасению детей из затопленной пещеры11:12
- Порошенко отправился на саммит Украина – ЕС: что сегодня будут обсуждать в Брюсселе10:55
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Боевики нарастили число обстрелов: ранен боец ВСУ10:15
- Ситуація на Азовському морі критична, українців попередили про нову загрозу08:45
- Кабмин Украины выделил 12 миллиардов гривен на поддержку Донбасса08:30
- Банки массово блокируют карточки украинцев08:15
Сегодня в Украине испортится погода, но не везде: где пройдут дожди
Синоптики прогнозируют температурный перепад – где-то +22, а местами больше 30-ти градусов
В первый рабочий день недели на большей территории страны пройдут дожди с грозами, и только на востоке и в оккупированном Крыму будет солнечно и без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях везде будет дождливая погода, но умеренно теплая температура – 22-25 градусов тепла.
В центре и на севере страны синоптики также прогнозируют дожди, но будет немного теплее, чем на западе – 24-27 тепла.
В восточных областях будет жарко и сухо – 29-31 градус. Дождь пройдет только в Харьковской области, и температура воздуха там будет немного ниже – 27-29.
Жарко будет и на юге – 29-32 градуса, но там также пройдут дожди с грозами. Только в Крыму осадков не предвидится.
Как сообщалось, в прогнозе погоды в Украине на неделю синоптики рассказали, где ждать гроз, а где будет сухо. Жара будет немного усиливаться, но и дожди отступать из Украины не собираются.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- 5 июня в Украину придет изнуряющая жара
- Стало известно о планах Кремля сорвать поставки оружия из США в Украину: американские СМИ выяснили неожиданные подробности
- Новый американский посол приедет на работу в Киев со своей 88-летней мамой (ВИДЕО)
- Украина может получить от США 200 млн долл. на усиление обороны
- Синоптики рассказали, какими будут осень и зима
- На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone12:20
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Битва за Донбасс: геополитические перспективы22:00
- Оккупанты дорезают шахты Донбасса21:40
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone12:20
- Сегодня в Украине испортится погода, но не везде: где пройдут дожди12:05
- Крупнейший украинский завод объявлен банкротом11:47
- Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые11:30
- В Таиланде проведут вторую часть операции по спасению детей из затопленной пещеры11:12
- Порошенко отправился на саммит Украина – ЕС: что сегодня будут обсуждать в Брюсселе10:55
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Боевики нарастили число обстрелов: ранен боец ВСУ10:15
- Как правильно выбрать арбуз09:58
- Самые искренние и самые фальшивые друзья по знаку Зодиака09:47
- Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые11:30
- Как правильно выбрать арбуз09:58
- Носить галстуки вредно для здоровья08:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу16:50
- Путин продолжает наступление на Украину09:45
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ
- Тотальный грабеж Донецка продолжается
- Жители Донбасса рассказали СММ ОБСЕ о мучении при пересечении линии разграничения