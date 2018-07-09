Ситуація на Азовському морі критична, українців попередили про нову загрозу

09.07.2018 08:45

Відпочиваючі на Азовському узбережжі продовжують ігнорувати елементарні правила безпеки.

Про це повідомляють рятувальники. Так, за минулу добу на Азовському морі в Запорізькій області сталося кілька надзвичайних пригод. В одному з таких випадків загинув чоловік. Ще один випадок стався в Приморську – там ледь не потонули троє відпочивальників. Рятувальникам вдалося врятувати 40-річних чоловіка і жінку з 16-річною дівчинкою, яких віднесло на матраці у відкрите море. Їх виявили на відстані 1300 метрів від суші і на моторному човні доставили на берег. Від медичної допомоги врятовані відмовилися.

А у вівторок, 2 липня, близько 15 години дня між Бердянськом і селом Азовське, в районі табору “Мрія”, на сушу викинуло тіло 7-річного хлопчика. За попередньою інформацією, це дитина, яка зникла в морі 1 липня в районі 3 дамби пляжу АКЗ, де вона купалася разом з дідусем і старшим братом. За даними рятувальників, під час купання 79-річний дідусь потонув, а його 7-річний внук зник у морі. Старший хлопчик залишився живий.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області просить громадян бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах.

Також рятувальники і синоптики попереджають про те, що на запорізькі курорти насувається негода. Вона зіпсує вихідні жителям і гостям Запорізької області, особливо курортникам на Азовському узбережжі.

Источник: https://from-ua.com