Соратнику Жириновского проломили голову из-за женщины

09.07.2018 15:21

В воскресенье, 8 июля, в Москве жестоко избили депутата Госдумы России от ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом проинформировали на Telegram-канале Mash, пишет Апостроф.

Отмечается, что инцидент произошел около 22:00 на улице Полины Осипенко, когда политик сидел в автомобиле Mercedes-Benz с неизвестной женщиной. По слухам, данную машину стоимостью в более четырех миллионов гривен, Жигарев незадолго до происшествия подарил этой женщине.

"В какой-то момент Жигарев перехотел просто сидеть и захотел подвигаться, получить благодарность за подарок. По его словам, в этот момент к машине подошел неизвестный и начал его избивать. Депутат нападавшего не знал, а данные своей подруги предоставить отказался", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что Жигарев женат и писать заявление в правоохранительные органы отказался, однако, полиция начала проверку инцидента. От госпитализации он тоже отказался. В результате нападения политик получил многочисленные ушибы, ссадины и сотрясение мозга.

Источник: https://from-ua.com