Украинцам запретили использовать популярные леденцы от горла

09.07.2018 20:12

Как сообщается в распоряжении Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом серии DG546, передает replyua.net.

Причина, по которой стоить отказаться использовать этот препарат – это несоответствие средства требованиям по регистрации препаратов.



Стоить отметить, что реализаторы должны проверить у себя наличие продукции указанной серии и при обнаружении образцов лекарства поместить препарат в карантин. Напомним, что ранее в Украине запретили популярный препарат «Неотризол», который применяют в гинекологической сфере. Причина, по которой запретили препарат - несоответствия стандартам качества. Запрещены к продаже таблетки вагинальные серии E17172, восемь таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.