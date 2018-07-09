В Харькове трамвай сошел с рельсов и повалил столбы

09.07.2018 15:05

Погибших в результате происшествия нет. Однако водителю понадобилась помощь медиков.

Сегодня, 9 июля, в Харькове на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской с рельсов сошел трамвай. По ходу движения он снес две электрические опоры. Один из столов упал на забор частного дома, другой — на встречную колею. Об инциденте сообщает Depo.Харков, ссылаясь на информацию от очевидцев. Жители города также опубликовали и фото с места аварии.

Позже в Управлении Укртрансбезопасности в Харьковской области прокомментировали инцидент. По словам ведомства, трамвай сошел с рельсов из-за несоответствия колеи требованиям и стандартам.

«Сначала зафиксировано возвышение левого рельса над правым на 12 мм, затем правого рельса над левым на 29 мм, — сказано в сообщении».

Пока движение транспорта по этому маршруту приостановлено.

Источник: http://zi.dn.ua