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В Украине стартовали масштабные морские учения
В Одессе сегодня стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2018.
Вчера в морской порт зашел американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78). Кроме того, в учениях примет участие флагманский корабль ВМФ США USS Mount Whitney.
В Одессу прибывают также корабли ВМФ Турции и Румынии, подразделения специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады, грузинские и молдавские подразделения морской пехоты. По информации, в учениях будут участвовать Sea Breeze-2018 военнослужащие 14 государств — Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции.
Во время учений команды отработают задания, согласованные многонациональным штабом по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, учения
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