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"Обмен" Донбасса на Крым - кощунство в отношении Украины: Волкер раскритиковал идею "примирения" с РФ
Власти Российской Федерации не должны получить поблажек в виде признания законной аннексии Крыма за деоккупацию Донбасса. Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер прокомментировал вероятность завершения конфликта на Донбассе путем признания аннексии Крыма, передает "Диалог.UA".
"Я не ожидаю, что в ближайшем будущем что-то изменит статус-кво. Канцлер (Ангела - ред.) Меркель также видит ситуацию такой, какой она есть, и не будет снижать давление", - отметил он. По его мнению, предложение возобновить отношения с Россией и снять санкции в обмен на вывод войск РФ из Донбасса не является целесообразным. "О возможном "обмене" Крыма на Донбасс, это меня озадачивает. Как насчет того, чтобы "разделить" части Германии? Кто имеет право на это? Кто должен иметь право делать это с Украиной? ... никто", - подчеркнул Волкер.
Теги: США, Донбасс, Крым, Германия, Российская Федерация, деоккупация, РФ, Волкер
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